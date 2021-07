உலக செய்திகள்

60 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்த இஸ்ரேல் அரசு முடிவு + "||" + Israel to give booster vaccine to people over 60

60 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்த இஸ்ரேல் அரசு முடிவு