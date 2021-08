உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க விமானங்கள் மூலம் ஒரே நாளில் 3 ஆயிரம் பேர் மீட்பு + "||" + US rescued 3 thousand people in a single day from Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க விமானங்கள் மூலம் ஒரே நாளில் 3 ஆயிரம் பேர் மீட்பு