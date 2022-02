உலக செய்திகள்

“உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்தால் மிகப்பெரிய பின் விளைவுகள் ஏற்படும்” - அமெரிக்க அரசு + "||" + Russia invasion of Ukraine will have huge consequences US government

“உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்தால் மிகப்பெரிய பின் விளைவுகள் ஏற்படும்” - அமெரிக்க அரசு