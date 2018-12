கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் அதிக சதங்கள் அடித்த இந்தியர்: தெண்டுல்கரின் சாதனையை சமன் செய்தார், கோலி + "||" + The Indian who scored the highest number of centuries on Australian soil: equalized Tendulkar record, Kohli

