கிரிக்கெட்

புல்வாமா தாக்குதல்: பலியான ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்துக்கு ஐ.பி.எல். தொடக்க ஆட்டத்தின் டிக்கெட் வருமானத்தை கொடுக்க முடிவு + "||" + Pulwama attack: To the family of dead soldiers IPL The ticket for the opening game is decided to give the returns

