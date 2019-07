கிரிக்கெட்

2-வது ஆட்டத்தில் வங்காளதேசத்தை வீழ்த்தி தொடரை கைப்பற்றியது இலங்கை + "||" + Sri Lanka defeated Bangladesh by 2-0 in the second game

