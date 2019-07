கிரிக்கெட்

ஊக்க மருந்து பயன்படுத்தியதால் இந்திய இளம் கிரிக்கெட் வீரர் பிரித்வி ஷாவுக்கு 8 மாதம் தடை + "||" + Because of the use of the stimulant For Indian cricketer Prithvi Shah 8 month ban

