கிரிக்கெட்

பவுன்சர் பந்து தாக்கியதால் காயம்: கடைசி நாள் ஆட்டத்தில் இருந்து ஸ்டீவன் சுமித் விலகல் + "||" + Bouncer injured from ball hitting: Steven Smith withdrawal from last day's game

பவுன்சர் பந்து தாக்கியதால் காயம்: கடைசி நாள் ஆட்டத்தில் இருந்து ஸ்டீவன் சுமித் விலகல்