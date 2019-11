கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டியில் நோ-பாலை கண்காணிக்க கூடுதல் நடுவர் - நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + IPL Additional referee to monitor No-ball in cricket match - Result of Executive Committee Meeting

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டியில் நோ-பாலை கண்காணிக்க கூடுதல் நடுவர் - நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் முடிவு