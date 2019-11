கிரிக்கெட்

டோனியால் தவறிப்போன சதம்! ரகசியம் வெளியிட்ட கவுதம் கம்பீர் + "||" + Gautam Gambhir reveals how MS Dhoni’s reminder led to his dismissal in 2011 World Cup final

டோனியால் தவறிப்போன சதம்! ரகசியம் வெளியிட்ட கவுதம் கம்பீர்