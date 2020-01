கிரிக்கெட்

இந்தியா-நியூசிலாந்து இடையிலான 4-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் : நியுசிலாந்து அணி பந்துவீச்சு + "||" + 4th 20 over cricket match between India and New Zealand: New Zealand bowling

இந்தியா-நியூசிலாந்து இடையிலான 4-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் : நியுசிலாந்து அணி பந்துவீச்சு