கிரிக்கெட்

விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட்: கர்நாடகா, குஜராத் அணிகள் அரைஇறுதிக்கு தகுதி + "||" + Vijay Hazare Cup Cricket: Karnataka and Gujarat qualify for the semi-finals

விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட்: கர்நாடகா, குஜராத் அணிகள் அரைஇறுதிக்கு தகுதி