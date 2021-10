கிரிக்கெட்

ஒரு வீரராக கடைசி வரை பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடுவேன் : விராட் கோலி + "||" + I will play for Bangalore team till the last as a player: Virat Kohli

