கிரிக்கெட்

டோனியைப் போல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் கிடைக்கவில்லை: ரிஷப் பந்த்யிடம் கோலி கலந்துரையாடல் + "||" + Virat Kohli Challenges Rishabh Pant Says Have Not Got a Wicketkeeper Like MS Dhoni

டோனியைப் போல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் கிடைக்கவில்லை: ரிஷப் பந்த்யிடம் கோலி கலந்துரையாடல்