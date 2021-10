கிரிக்கெட்

முகமது ஷமிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த பாகிஸ்தான் வீரர் + "||" + ‘Shami one of the best bowlers’: Pakistan’s Rizwan urges people to show respect

முகமது ஷமிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த பாகிஸ்தான் வீரர்