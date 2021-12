கிரிக்கெட்

தென்னாபிரிக்க டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் ஜொலிப்பார்கள் - புஜாரா நம்பிக்கை + "||" + I hope fast bowlers can give us 20 wickets in every Test match

தென்னாபிரிக்க டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் ஜொலிப்பார்கள் - புஜாரா நம்பிக்கை