சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்; ஒரு சிக்சர் கூட அடிக்காமல் 20 ஓவரில் 427 ரன்கள் குவித்து உலக சாதனை படைத்த அர்ஜென்டினா...!

WORLD RECORD ALERTArgentina with the highest team score & opener Lucia Taylor with the highest T20I individual score Previous best: Bahrain 318/1 & Deepika Rasangika (BAH) 161*Argentina 427/1 (20) v ChileLucia Taylor 169Albertina Galan 145*: @flamingosarg pic.twitter.com/LJeHpnwZL9