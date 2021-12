கோவா: பிரபல கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு சிலை!

பனாஜி,

கோவா தலைநகர் பனாஜியில் பிரபல கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து கோவா மாநிலத்தின் துறைமுகங்கள் துறை மந்திரி மைக்கேல் லோபோ கூறுகையில்,

“இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கவும், மாநிலத்திலும் நாட்டிலும் கால்பந்து விளையாட்டை அடுத்த படிக்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கத்தில் இந்த சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது.

எங்கள் குழந்தைகள் இந்த புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரரை போல் ஆக வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிறோம், அவர் கால்பந்து விளையாட்டில் ஒரு உலக ஜாம்பவான்”

இவ்வாறு மந்திரி மைக்கேல் லோபோ தெரிவித்தார்.

