கால்பந்து

சந்தோஷ் கோப்பை கால்பந்து தொடர்; ஒடிசா மற்றும் சர்வீசஸ் அணிகள் அபார வெற்றி! + "||" + SantoshTrophy: Odisha edged out Manipur by a solitary goal at the Payyanad Stadium in Manjer

சந்தோஷ் கோப்பை கால்பந்து தொடர்; ஒடிசா மற்றும் சர்வீசஸ் அணிகள் அபார வெற்றி!