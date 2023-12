ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் - மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்!

The #Mariners will aim to get back to winning ways @NEUtdFC tonight in a clash ⚔️Watch #NEUMBSG LIVE only on @JioCinema, @Sports18 & @Vh1India!#ISL #ISL10 #LetsFootball #ISLonJioCinema #ISLonSports18 #NorthEastUnitedFC #MBSG | @mohunbagansg pic.twitter.com/sXOdQ4rYhi