பிற விளையாட்டு

மல்யுத்தத்தை தேசிய விளையாட்டாக அறிவிக்க வேண்டும் - பஜ்ரங் பூனியா வலியுறுத்தல் + "||" + Wrestling should be declared a national sport - Emphasis on Bajrang Poonia

மல்யுத்தத்தை தேசிய விளையாட்டாக அறிவிக்க வேண்டும் - பஜ்ரங் பூனியா வலியுறுத்தல்