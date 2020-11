சினிமா செய்திகள்

'இரண்டாம் குத்து' திரைப்படத்தின் டீசர்: சமூகவலை தளங்களில் இருந்து நீக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு + "||" + Teaser of 'Irandam Kuththu' movie: Madurai branch of the High Court orders removal from social networking sites

'இரண்டாம் குத்து' திரைப்படத்தின் டீசர்: சமூகவலை தளங்களில் இருந்து நீக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு