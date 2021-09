சினிமா செய்திகள்

கேரள சினிமா விருதுக்கான தேர்வு குழு தலைவராக நடிகை சுகாசினி நியமனம் + "||" + Actress Sukasini has been appointed as the Chairperson of the Kerala Cinema Awards

