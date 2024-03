விஜய்யின் 'கோட்' படத்தின் அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் - வெங்கட் பிரபு

சென்னை,

நடிகர் விஜய் தற்போது இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு இயக்கும் 'தி கிரேட்டஸ்ட் ஆப் ஆல் டைம்' (கோட்) படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் பிரசாந்த், மோகன், பிரபுதேவா, ஜெயராம், கணேஷ், யோகிபாபு, அஜ்மல் அமீர், வைபவ், பிரேம் ஜி, அரவிந்த் ஆகாஷ், அஜய் ராஜ், சினேகா, லைலா, மீனாட்சி சவுத்ரி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.ஏ.ஜி.எஸ். என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார். சித்தார்த்த முனி ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் எடுத்து முடிக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து, படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் கேரளாவில் எடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நிலையில், கோட் படத்தின் புதிய அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் என இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு தெரிவித்துள்ளார். இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சிடைந்துள்ளனர்.

Very soooooon #GOAT and it will be worth it