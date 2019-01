மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னரின் முடிவை எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம்: நளினி- முருகன் விடுதலைக்கு கோர்ட்டை அணுகுவோம் வக்கீல் புகழேந்தி பேட்டி + "||" + Disappointed with the Governor's decision: Let's approach the court for the release of Nalini-Murugan Lawyer Pugazhenthi interview

கவர்னரின் முடிவை எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம்: நளினி- முருகன் விடுதலைக்கு கோர்ட்டை அணுகுவோம் வக்கீல் புகழேந்தி பேட்டி