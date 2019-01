மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள் வாகன சோதனை, வெளிமாநிலங்களுக்கு பட்டாசுகள் ஏற்றி சென்ற 3 லாரிகள் சிக்கின + "||" + For external states The firecrackers were loaded 3 trucks were trapped

அதிகாரிகள் வாகன சோதனை, வெளிமாநிலங்களுக்கு பட்டாசுகள் ஏற்றி சென்ற 3 லாரிகள் சிக்கின