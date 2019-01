மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமருக்கு கருப்பு கொடி காட்ட நினைக்கும் வைகோவை, தமிழக மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி + "||" + Tamilnadu people do not forgive Vaiko, who wants to show the black flag to the Prime Minister

