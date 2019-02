மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே சிலிண்டரில் கியாஸ் கசிந்து தீப்பிடித்ததில் தாய்-மகன் படுகாயம் + "||" + Near Vedasandur The mother-son was injured in the cylinder firefighters

வேடசந்தூர் அருகே சிலிண்டரில் கியாஸ் கசிந்து தீப்பிடித்ததில் தாய்-மகன் படுகாயம்