மாவட்ட செய்திகள்

கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற நாகை மீனவர்கள் 7 பேர் சிறைபிடிப்பு இலங்கை கடற்படையினர் நடவடிக்கை + "||" + Fishermen who went fishing fishing on the sea 7 people held captive by Sri Lankan Navy

கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற நாகை மீனவர்கள் 7 பேர் சிறைபிடிப்பு இலங்கை கடற்படையினர் நடவடிக்கை