மாவட்ட செய்திகள்

துறைமுக முகத்துவாரத்தை தூர்வாரக்கோரி மீனவர்கள் காலவரையற்ற போராட்டம் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை + "||" + Fishermen fight Not to go fishing in the sea

