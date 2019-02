மாவட்ட செய்திகள்

பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் செல்போன்-ஏ.டி.எம். சேவை பாதிக்கும் அபாயம் + "||" + BSNL. Staff Strike Cellphone-ATM The risk of harming the service

பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் செல்போன்-ஏ.டி.எம். சேவை பாதிக்கும் அபாயம்