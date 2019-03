மாவட்ட செய்திகள்

சிதம்பரம் பகுதியில் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் சப்-கலெக்டர் தகவல் + "||" + Chidambaram area Surveillance cameras are installed on all stations Sub collector information

சிதம்பரம் பகுதியில் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் சப்-கலெக்டர் தகவல்