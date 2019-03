மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் அதிகாரிகள் கட்டுப்பாடு விதித்ததால் ஜல்லிக்கட்டில் பரிசுகள் கிடைக்காமல் வீரர்கள், காளை உரிமையாளர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Players are bullied by the bull and the owners of the bulls without getting the prizes in the jalil ceiling because the election officials are in control

தேர்தல் அதிகாரிகள் கட்டுப்பாடு விதித்ததால் ஜல்லிக்கட்டில் பரிசுகள் கிடைக்காமல் வீரர்கள், காளை உரிமையாளர்கள் ஏமாற்றம்