மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை ஆவணம் இன்றி எடுத்து செல்லப்பட்ட ரூ.22.67 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Namakkal district Has been taken without the document yet Rs 22.67 lakh was confiscated

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை ஆவணம் இன்றி எடுத்து செல்லப்பட்ட ரூ.22.67 லட்சம் பறிமுதல்