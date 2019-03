மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மலையனூரில்100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி கலை நிகழ்ச்சிகலெக்டர் சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In melmalaiyanur Art show to stress 100 percent of the vote Collector Subramanian started

மேல்மலையனூரில்100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி கலை நிகழ்ச்சிகலெக்டர் சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார்