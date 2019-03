மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வுப்பணியில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்ட 22 ஆசிரியர்கள் வெவ்வேறு மையத்திற்கு இடமாற்றம் - பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குனர் உத்தரவு + "||" + Carefully acted in the selection process 22 teachers transferred to different center - School co-director of the directive

தேர்வுப்பணியில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்ட 22 ஆசிரியர்கள் வெவ்வேறு மையத்திற்கு இடமாற்றம் - பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குனர் உத்தரவு