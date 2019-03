மாவட்ட செய்திகள்

வெயிலின் தாக்கம் அதிகம், கடுமையான பணிகளை செய்ய வேண்டாம், கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Much of the impact of the sun, do not make serious tasks - Collector Instruction

வெயிலின் தாக்கம் அதிகம், கடுமையான பணிகளை செய்ய வேண்டாம், கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்