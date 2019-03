மாவட்ட செய்திகள்

பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனை: நெல்லையில் ஏ.டி.எம். மையங்களுக்கு எடுத்துச்சென்ற ரூ.12 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Vehicle test for flying soldiers ATM. To the centers Rs 12 lakh seized

பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனை: நெல்லையில் ஏ.டி.எம். மையங்களுக்கு எடுத்துச்சென்ற ரூ.12 லட்சம் பறிமுதல்