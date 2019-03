மாவட்ட செய்திகள்

தார்வார் கட்டிட விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்வு : இடிபாடுகளுக்குள் 12 மாணவிகள் சிக்கி இருக்கும் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + 13 killed in Darwara building collapse: 12 students were trapped inside the rubble

