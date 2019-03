மாவட்ட செய்திகள்

மறுகூட்டலுக்கு மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் எம்.பி.பி.எஸ். மாணவர்களுக்கு இனி மறு மதிப்பீடு கிடையாது புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் தகவல் + "||" + Can only apply for reactivation MBBS students have no re-evaluation

