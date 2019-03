மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் அனல்மின் நிலையம் அமைக்க வழங்கிய அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The case was requested to cancel the permission granted to set up the thermal plant at Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் அனல்மின் நிலையம் அமைக்க வழங்கிய அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு