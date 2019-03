மாவட்ட செய்திகள்

ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு சென்ற டாஸ்மாக் பணம் ரூ.55 லட்சம் பறிமுதல் ஏ.டி.எம்.மில் நிரப்ப கொண்டு சென்ற ரூ.50 லட்சமும் சிக்கியது + "||" + Without documents Tasmac Money Rs 55 lakh confiscated ATM. Rs 50 lakh was also caught

