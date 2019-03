மாவட்ட செய்திகள்

உயர்அழுத்த மின்கோபுரம் அமைக்கும் விவகாரம்: தோட்டத்தில் கருப்பு கொடி கட்டி எதிர்ப்பு + "||" + High-power electric tower Resistance to building black flag in the garden

உயர்அழுத்த மின்கோபுரம் அமைக்கும் விவகாரம்: தோட்டத்தில் கருப்பு கொடி கட்டி எதிர்ப்பு