மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்காதலை கண்டித்ததால்சிறுவனை கொன்று பீரோவில் மறைத்த பெண்ணுக்கு 10 ஆண்டு சிறைவேலூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Condemned the scourge 10 year imprisonment for killing a boy and hiding in a bero Vellore court verdict

கள்ளக்காதலை கண்டித்ததால்சிறுவனை கொன்று பீரோவில் மறைத்த பெண்ணுக்கு 10 ஆண்டு சிறைவேலூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு