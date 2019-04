மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் பாலம் பராமரிப்பு பணியின் போது ரூ.74¾ லட்சம் செலவில் பயணிகளுக்கு பஸ் ஏற்பாடு மதுரை கோட்ட ரெயில்வேக்கு பாராட்டு + "||" + Pampan bridge maintenance work Arrange the bus for passengers Appreciate Madurai Fort Railway

பாம்பன் பாலம் பராமரிப்பு பணியின் போது ரூ.74¾ லட்சம் செலவில் பயணிகளுக்கு பஸ் ஏற்பாடு மதுரை கோட்ட ரெயில்வேக்கு பாராட்டு