மாவட்ட செய்திகள்

முன்விரோதம் காரணமாகவாலிபர் கத்தியால் குத்தி கொலைஒருவர் கைது + "||" + Due to the prejudice The young man kills and screams One arrested

முன்விரோதம் காரணமாகவாலிபர் கத்தியால் குத்தி கொலைஒருவர் கைது