மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்-திருச்சி இடையே ரூ.2 ஆயிரம் கோடியில் 4 வழிச்சாலை அமைக்கப்படும் - தேர்தல் பிரசாரத்தில் அமைச்சர் தங்கமணி தகவல் + "||" + 4 crores will be set up at Rs 2,000 crore between Namakkal- Trichy

நாமக்கல்-திருச்சி இடையே ரூ.2 ஆயிரம் கோடியில் 4 வழிச்சாலை அமைக்கப்படும் - தேர்தல் பிரசாரத்தில் அமைச்சர் தங்கமணி தகவல்