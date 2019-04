மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிதேர்தல் பார்வையாளரை மாற்றக்கோரி புகார் செய்துள்ளோம்துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை பேட்டி + "||" + Karur parliamentary constituency We have filed a complaint to change the election viewer Vice Speaker Thambithurai interviewed

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிதேர்தல் பார்வையாளரை மாற்றக்கோரி புகார் செய்துள்ளோம்துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை பேட்டி