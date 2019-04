மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் மாதிரி வாக்குகளை அழிக்காததால் குழப்பம்21 வாக்காளர்கள் மீண்டும் வாக்களிக்க ஏற்பாடு + "||" + In Namakkal The mess in the electronic voting machine does not destroy sample votes 21 voters arranged to vote again

நாமக்கல்லில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் மாதிரி வாக்குகளை அழிக்காததால் குழப்பம்21 வாக்காளர்கள் மீண்டும் வாக்களிக்க ஏற்பாடு