மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர், ராணிப்பேட்டையில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்கு 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு + "||" + Vellore, in Rannipettai For the rooms where the voting machines are located 3 layer protection

வேலூர், ராணிப்பேட்டையில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்கு 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு